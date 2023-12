Umstrittener AfD-Landtagsabgeordneter Halemba gibt Parteiämter ab

München: Der AfD-Landtagsabgeordnete Daniel Halemba zieht Konsequenzen aus den Vorwürfen gegen ihn. Der 22-Jährige gibt mit sofortiger Wirkung seine Parteiämter ab und lässt seine Mitgliedsrechte ruhen. Er werde sich allen Vorwürfen stellen und an der Aufklärung mitwirken. Sein Landtagsmandat will Halemba aber weiter ausüben. Der AfD-Landesvorstand beschloss am Abend, ein Parteiausschlussverfahren zu prüfen. Er kommt damit einer Forderung des Bundesvorstands nach. Dabei geht es um Verstöße gegen die Parteisatzung. Die Staatsanwaltschaft Würzburg ermittelt gegen Halemba unter anderem wegen des Verdachts der Volksverhetzung. Er ist außerdem Mitglied der Würzburger Burschenschaft "Teutonia Prag", die unter anderem durch Hitler-Grüße und Neonazi-Aufkleber auffällig wurde und seit kurzem vom Verfassungsschutz beobachtet wird.

