Umsatz bei Bio-Lebensmitteln ist gesunken

Nachrichtenarchiv - 27.12.2022 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die deutschen Bio- und Naturkostläden haben in diesem Jahr mit sinkenden Umsätzen zu kämpfen. Nach Angaben des Deutschen Bauernverbands schrumpfte der deutsche Öko-Markt zum ersten Mal in seiner Geschichte, das Minus lag bei 4,1 Prozent. Gründe nannte der Verband nicht, aber vermutet wird ein Zusammenhang mit der hohen Inflation. Bei den Discountern wurden mehr Bioprodukte nachgefragt, in anderen Supermärkten blieb die Nachfrage gleich, und einen Rückgang gab es im Naturkostfachhandel. Viele Öko-Produkte seien im Discounter nur geringfügig billiger oder gleich teuer, erklärte der Verband, aber das Preisimage lenke den Konsum offenbar mehr als echte Preiskenntnis.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.12.2022 14:00 Uhr