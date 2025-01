Umsätze von Hotels und Gastrobetrieben sind 2024 gesunken

Wiesbaden: Hotels und Gaststätten in Deutschland haben 2024 weniger Umsatz als im Vorjahr gemacht. In einer ersten Schätzung meldet das Statistischen Bundesamt ein preisbereinigtes Minus von 2,1 Prozent. Im Vergleich zu 2019, also vor der Corona-Pandemie, fiel der Umsatz knapp 13 Prozent niedriger aus. Der Verluste waren in der Gastronomie höher als in der Beherbergungsbranche.

