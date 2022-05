Nachrichtenarchiv - 01.05.2022 13:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Schnuttenbach im Kreis Günzburg: In der Nacht haben in der schwäbischen Gemeinde Unbekannte einen Maibaum umgesägt. Nach Angaben der Polizei stürzte der Maibaum in ein Wohnhaus und blieb mit der Krone in der Stromleitung hängen. Die Feuerwehr konnte erst mit der Bergung beginnen, als der Strom abgestellt war. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

