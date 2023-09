Umfrage sieht CDU bei Landtagswahl in Hessen klar vorn

Frankfurt am Main: Dreieinhalb Wochen vor der Landtagswahl in Hessen liegt die CDU in Umfragen klar vorn. In einer Umfrage von infratest dimap für den Hessischen Rundfunk kam die Partei des amtierenden Ministerpräsidenten Rhein mit 31 Prozent auf Platz eins. Mit Abstand dahinter folgt die SPD mit ihrer Spitzenkandidatin, der derzeitigen Bundesinnenministerin Faeser. Sie erreicht 18 Prozent. Die Grünen, die aktuell zusammen mit der CDU in Hessen regieren, kommen auf 17 Prozent - gleichauf mit der AfD. Die FDP müsste mit fünf Prozent um den Einzug in den Landtag bangen. Die Landtagswahl in Hessen findet am 8. Oktober statt - ebenso wie die Landtagswahl in Bayern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.09.2023 09:00 Uhr