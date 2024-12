Umfrage: Deutsche wollen weniger Zeit am Handy verbringen

Berlin: Viele Menschen wollen im kommenden Jahr ihre Zeit am Handy oder Computer einschränken. Das geht aus einer Umfrage der Krankenkasse DAK-Gesundheit zu Vorsätzen im neuen Jahr hervor. 34 Prozent geben an, sie wollten 2025 weniger online sein. Bei der Altersgruppe zwischen 14 und 29 Jahren sagt sogar jeder zweite, dass er die Zeit am Smartphone einschränken will. Vor zehn Jahren hatten diesen Vorsatz nur 15 Prozent der Befragten. Der beliebteste Vorsatz ist mit fast 70 Prozent die Vermeidung von Stress. An zweiter Stelle kommt die Absicht, mehr Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen. Der Plan, mehr Sport zu treiben, liegt mit gut 60 Prozent nur auf Rang drei.

