Umfrage: Derzeit vier Millionen Menschen wegen Corona in Kurzarbeit

21.04.2020 12:00 Uhr

Berlin: Die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung hat ausgerechnet, dass sich im Zuge der Corona-Krise mittlerweile rund vier Millionen Beschäftigte in Deutschland in Kurzarbeit befinden. Das Institut hat dazu in den ersten beiden Aprilwochen rund 7.600 Menschen befragt. Arbeitnehmer in niedrigeren Einkommensgruppen sind demnach häufiger in Kurzarbeit als solche mit höheren Einkommen. Der DGB-Vorsitzende Hoffmann kommentierte das Umfrageergebnis mit den Worten, die Corona-Krise verstärkt die soziale Ungleichheit im Land weiter. Die Menschen bräuchten ein klares Signal, dass man sie über diese schwierige Zeit bringe und sie nicht in der Sozialhilfe landeten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.04.2020 12:00 Uhr