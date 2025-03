Umfrage belegt andauernden Personalmangel in Kitas

Kitas fehlt weiter Personal: Einer jährlichen Umfrage zufolge klagen mehr als die Hälfte aller Kitas, dass sie an mindestens einem Tag in der Woche mit weniger Personal arbeiten müssen als notwendig. Mehr als zehn Prozent der Kitas geben an, sie könnten sogar an drei Tagen nur eingeschränkt arbeiten. Die Bildungsgewerkschaft VBE fordert von der künftigen Bundesregierung, dieses Problem anzugehen.

