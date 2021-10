Umfrage: Ampel-Koalition steht eher für Neuanfang als Jamaika-Bündnis

Nachrichtenarchiv - 01.10.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach der Bundestagswahl trauen deutlich mehr Menschen einer Koalition aus SPD, Grünen und FDP einen politischen Neustart zu als einem Bündnis aus Union, Grünen und FDP. So sagten im Deutschlandtrend für das ARD-Morgenmagazin 51 Prozent der Befragten, dass das sogenannte Ampel-Bündnis unter Führung der SPD am ehesten für einen Neuanfang stehen würde, nur 18 Prozent denken das von der sogenannten Jamaika-Koalition unter Führung der Union. Jeder zweite Wahlberechtigte sieht laut Umfrage in SPD-Kanzlerkandidat Scholz einen guten Bundeskanzler. 66 Prozent der Befragten sind zudem der Ansicht, dass Unionskanzlerkandidat und CDU-Chef Laschet angesichts des historisch schlechten Wahlergebnisses für die Union sein Amt als Parteivorsitzender abgeben sollte.

Quelle: BR24 Nachrichten, 01.10.2021 01:00 Uhr