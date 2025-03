Umfrage: Ab 43 fühlen sich Menschen wegen des Alters diskriminiert

In Deutschland fühlen sich sehr viele Menschen wegen ihres Alters diskriminiert Eine Umfrage hat ergeben, dass jeder Dreizehnte so empfindet. Also knapp 8 Prozent der Befragten. Demnach beginnt die empfundene Benachteligung schon im Alter von 43 Jahren. Wie das Deutsche Zentrum für Altersfragen herausgefunden hat, betrifft die empfundene Diskriminerung die medizinischen Versorgung ,die Arbeit und Geldangelegenheiten.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 18.03.2025 12:00 Uhr