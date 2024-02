Umfang von Deutsch-Vorkursen in Bayern gesunken

München: In Bayern soll es zum neuen Schuljahr verpflichtende Sprachtests vor der Einschulung geben. Das hatte Ministerpräsident Söder vor Kurzem bekräftigt. Der Umfang der angebotenen Deutsch-Vorkurse ist aber in den vergangenen Jahren im Freistaat zurückgegangen. Das geht aus Antworten des Sozial- und des Kultusministeriums auf parlamentarische Anfragen der Landtags-SPD hervor. Im Kindergartenjahr 2020/2021 wurden für Bayerns Kindergartenkinder demnach noch knapp 9.200 Wochenstunden Deutsch-Vorkurse angeboten - 2022/2023 waren es nur noch knapp 7.800. Die Vorsitzende des Sozialausschusses im Landtag, Rauscher, sagte, es sei essenziell, dass die Anzahl der Kurse so rasch wie möglich wieder hochgefahren werde.

