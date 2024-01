Umbildung der Regierung in Frankreich ist abgeschlossen

Paris: Zwei Tage nach dem Amtsantritt des neuen Premierministers Attal ist die Regierungsumbildung in Frankreich abgeschlossen. Wie der Elysée-Palast mitteilte, wird der Europapolitiker Stéphane Séjourné neuer Außenminister. Das Kulturministerium wird künftig von der konservativen Politikerin Rachida Dati geleitet. Andere führende Regierungsmitglieder behalten ihre Posten, etwa Wirtschaftsminister Le Maire oder Innenminister Darmanin. Mit der neuen Regierung will Präsident Macron sein eigenes Lager einen und gestärkt in die Europawahl gehen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.01.2024 11:15 Uhr