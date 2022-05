Um 11 Uhr werden die Sirenen und Notfall-Apps getestet

Nachrichtenarchiv - 12.05.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In Bayern wird das Sirenenwarnsystem getestet. Ab 11 Uhr soll rund eine Minute lang ein auf- und abschwellender Heulton zu hören sein - und zwar in Gemeinden und Städten, die über entsprechende technische Anlagen verfügen. Der Probealarm dient dazu, die Sirenen auf ihre Funktionsfähigkeit hin zu testen und die Bevölkerung mit dem Signal vertraut zu machen. Im Ernstfall, also bei schwerwiegenden Gefahren für die öffentliche Sicherheit, bedeutet der Alarm: bitte Radio einschalten und auf Durchsagen achten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.05.2022 06:00 Uhr