Ultrarechte Meloni zur Ministerpräsidentin Italiens ernannt

Nachrichtenarchiv - 21.10.2022 18:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: In Italien kann die ultrarechte Politikerin Meloni nun auch offiziell die neue Regierung bilden. Staatspräsident Mattarella hat ihr den Auftrag dazu erteilt. Wie ein Sprecher des Präsidentenpalasts weiter mitteilte, hat die Chefin der Rechtsaußen-Partei Fratelli d'Italia den Auftrag angenommen und ihre Ministerliste vorgelegt. Die Partei hatte Ende September die Parlamentswahlen gewonnen und verfügt nun mit der Forza Italia und der Lega über die absolute Mehrheit in beiden Kammern. Melonis Vereidigung und die des Kabinetts ist für morgen Vormittag angesetzt. Außenminister soll demnach der frühere Präsident des EU-Parlaments, Tajani, werden. Lega-Chef Salvini soll Verkehrsminister werden. Das von ihm erhoffte Innenressort geht an seinen früheren Bürochef Piantedosi. Im Entwurf für das Regierungsprogramm bekennen sich die Koalitionäre zwar zu NATO und EU, wollen aber verstärkt nationale Interessen durchsetzen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.10.2022 18:45 Uhr