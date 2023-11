Ultraliberaler Milei gewinnt Präsidentschaftswahl in Argentinien

Buenos Aires: Der Ultraliberale Javier Milei wird nächster Präsident Argentiniens. In der Stichwahl setzte sich Milei mit knapp 56 Prozent der Stimmen gegen den Regierungskandidaten und Wirtschaftsminister Sergio Massa durch. Der Unterlegene räumte seine Niederlage noch vor der Bekanntgabe der offiziellen Ergebnisse ein. Milei sprach von einem historischen Abend und kündigte den "Wiederaufbau Argentiniens" an. Im Wahlkampf hatte er dafür geworben, den US-Dollar als gesetzliches Zahlungsmittel einzuführen, die Zentralbank sowie viele Ministerien abzuschaffen und die Sozialausgaben zu kürzen. Die Amtsübergabe an den Wahlsieger ist für den 10. Dezember geplant, die Amtszeit dauert vier Jahre.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.11.2023 03:00 Uhr