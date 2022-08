Ukrainisches Parlament verlängert Kriegsrecht und Mobilmachung

Mann wird für zweifache Tötung in Kronach zu lebenslanger Haft verurteilt

Coburg: Das Landgericht hat einen Mann wegen der Tötung seiner Ex-Freundin und deren zwei Jahre alten Tochter zu lebenslanger Haft verurteilt. Zusätzlich stellte die Strafkammer die besondere Schwere der Schuld fest. Dadurch könnte der Täter nur in einem Ausnahmefall bereits nach 15 Jahren zur Bewährung freikommen. Dem Urteil zufolge hat der Marokkaner an Pfingsten vergangenen Jahres in einer Asylbewerberunterkunft in Kronach die Frau und ihre Tochter erstochen. Anschließend hatte sich der Mann selbst angezündet und erlitt dabei schwere Verletzungen. Deshalb zog sich der Prozess mehrere Monate hin. Teilweise hat das Gericht auch am Krankenhausbett des Mannes verhandelt.

