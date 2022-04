Ukrainisches Militär rechnet mit verstärkter russischer Offensive im Osten und Süden

Nachrichtenarchiv - 04.04.2022 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Das ukrainische Militär rechnet mit weiteren russischen Angriffen im Osten und Süden des Landes. Es ist von möglichen Großoffensiven in den Regionen Luhansk, Donezk und Charkiw die Rede. In der zweitgrößten Stadt des Landes sind nach Angaben der Staatsanwaltschaft von Charkiw gestern mindestens sieben Menschen bei russischen Offensiven getötet und mehr als 30 verletzt worden. Zehn Gebäude seien zerstört worden. Auch in der Hafenstadt Mykolajiw am Schwarzen Meer sind laut dem Gouverneur erneut russische Granaten eingeschlagen. Im Donbass haben die Behörden die Bevölkerung aufgerufen, die Region zu verlassen und sich in Sicherheit zu bringen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.04.2022 15:00 Uhr