Ukrainisches Gericht verurteilt Besatzungschef von Cherson

Kiew: Ein ukrainisches Gericht hat den von Russland eingesetzten Verwaltungschef der südukrainischen Region Cherson in Abwesenheit zu 15 Jahren Haft verurteilt. Die Richter sprachen Wladimir Saldo schuldig, weil er Hochverrat begangen, mit den russischen Besatzern kollaboriert und den Einmarsch Russlands in die Ukraine gerechtfertigt habe. Saldos Vermögen soll konfisziert werden. Allerdings ist das Urteil noch nicht rechtskräftig. Saldo war bis 2012 zehn Jahre lang Bürgermeister von Cherson. Nach dem russischen Einmarsch wurde er von Moskau zum Gouverneur der Region ernannt und ist seitdem eine der Schlüsselfiguren des Kreml in Cherson.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.11.2023 19:45 Uhr