Ukrainischer Verteidigungsminister: Werden Taurus aus Deutschland bekommen

Kiew: Der ukrainische Verteidigungsminister Resnikow ist zuversichtlich, dass Deutschland Marschflugkörper vom Typ Taurus liefern wird. Er sei wirklich optimistisch, sagte Resnikow in einem Interview mit "Bild", "Welt" und "Politico". Zum Zeitpunkt einer Lieferung wollte sich der Minister nicht festlegen. Er glaube aber nicht, dass es "ein ganzes Jahr" dauern werde, bis die Marschflugkörper seiner Armee zur Verfügung stehen. Deutschland sei ein ernsthafter Partner der Ukraine in diesem Krieg und habe bereits viele hochmoderne Waffensystem zur Verfügung gestellt. Der ukrainische Präsident Selenskyj drängt unterdessen zur Eile für einen Einsatz der Kampfjets von Typ F-16 gegen die russische Aggression. Ziel sei es, sich so schnell wie möglich dem Zeitpunkt anzunähern, da die F-16 der Ukraine zur Verfügung stünden, schrieb Selenskyj auf der Plattform X, vormals Twitter. Dänemark, die Niederlande und Norwegen haben mehrere Dutzend Maschinen zugesagt. Bis zu einer Lieferung dürften allerdings noch mehrere Monate vergehen.

