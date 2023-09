Ukrainischer Verteidigungsminister Resnikow reicht Rücktritt ein

Kiew: In der Ukraine hat Verteidigungsminister Resnikow beim Parlament sein Rücktrittsgesuch eingereicht. Das hat er auf der Plattform X mitgeteilt, die früher Twitter hieß. Zuvor hatte Präsident Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache bereits angekündigt, dass er Resnikow durch den bisherigen Chef des staatlichen Vermögensfonds, Umerow, ersetzen will. Selenskyj begründete den Schritt damit, dass das Verteidungsministerium nach 550 Tagen des russischen Angriffskriegs neue Ansätze und andere Formate der Interaktion mit dem Militär und der Gesellschaft brauche. Erst kürzlich hatten Medien aber auch über einen neuen Korruptionsfall berichtet: Das Verteidigungsministerium soll Uniformjacken zu überhöhten Preisen eingekauft haben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.09.2023 09:45 Uhr