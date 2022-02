Ukrainischer Soldat durch pro-russische Rebellen getötet

Nachrichtenarchiv - 19.02.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Inmitten der sich weiter verschärfenden Spannungen zwischen Russland und der Ukraine ist im Osten des Landes ein ukrainischer Soldat durch den Beschuss pro-russischer Rebellen getötet worden. Das teilte die ukrainische Armee mit. In der Donbass-Region stehen sich pro-russische Separatisten und ukrainische Regierungstruppen gegenüber. Der Chef der pro-russischen Rebellen ordnete inzwischen die Generalmobilmachung an. In einer Videobotschaft rief er die Reservisten auf, in die Musterungsämter zu kommen. Nach Angaben der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa gab es zuletzt eine - so wörtlich - "dramatische Zunahme" der Angriffe entlang der Frontlinie. Heute will das russische Militär ein weiteres Manöver durchführen. Präsident Putin überwacht die Militärübung persönlich.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.02.2022 11:00 Uhr