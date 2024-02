Ukrainischer Präsident tauscht die Armeeführung aus

Kiew: Fast zwei Jahre nach dem russischen Überfall auf sein Land wechselt der ukrainische Präsident Selenskyj die Armeeführung aus. Er entband den Oberbefehlshaber des Militärs, General Saluschnyj, von seinem Posten. Zum Nachfolger ernannte er Generaloberst Syrskyj, den bisherigen Kommandeur der Landstreitkräfte. Selenskyj erklärte, er habe Saluschnyj gebeten, ein Teil des Teams zu bleiben. Jetzt sei es jedoch die Zeit für eine Erneuerung der Armee. Zuletzt war immer wieder deutlich geworden, dass der Präsident und der Armeechef in vielen Fragen nicht mehr einer Meinung sind. Unterdessen ist Bundeskanzler Scholz in die USA aufgebrochen. Dort will er für mehr Unterstützung für die Ukraine werben. Wenige Stunden vor der Kanzlerreise hatten die Republikaner im US-Senat ein milliardenschweres Hilfspaket für das kriegsgeschundene Land scheitern lassen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.02.2024 19:30 Uhr