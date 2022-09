Ukrainischer Präsident Selenyj bittet Deutschland um weitere Waffen

Das Wetter in Bayern: In der Nacht im Süden gebietsweise Regen

Das Wetter in Bayern: In der Nacht im Norden abklingende Schauer. Im Süden gebietsweise noch Regen. Tiefstwerte 8 bis 1 Grad. Am Tag im Norden recht freundlich und meist trocken. Im Süden weiterhin viele Wolken und vor allem in Alpennähe und Teilen Niederbayerns gelegentlich Regen. 9 bis 17 Grad. Am Freitag ähnlich. Am Samstag von Nordwesten her zunehmend regnerisch. Wenig Temperaturänderung.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.09.2022 22:15 Uhr