Ukrainischer Präsident Selenskyj zeigt sich unerschrocken

Putin schickt Truppen in den Osten der Ukraine

Moskau: Die Russland-Ukraine-Krise spitzt sich weiter zu. Russland hat die Entsendung von Truppen in den Osten der Ukraine angeordnet. Wörtlich ist von "Friedenstruppen" die Rede, die für Entspannung in den abtrünnigen Regionen sorgen sollen. Wann die Soldaten in ukrainisches Gebiet vordringen sollen, ist noch unklar. Wie die Regierung in Kiew darauf reagieren will, ist ebenfalls noch nicht bekannt. Am Abend hatte Präsident Putin die pro-russischen Gebiete im Osten der Ukraine als unabhängige Staaten anerkannt. Begründet hatte er dies mit einer Bedrohung durch die Ukraine und den Westen. Kiew arbeite an eigenen Atomwaffen, so Putin in seiner Rede. Und die Regierung in Washington igoniere die Sicherheitsbedürfnisse Moskaus und plane einen NATO-Beitritt der Ukraine. Zugleich sprach er von Massenverbrechen an russischstämmigen Menschen in der Ostukraine, ohne dafür Belege zu liefern.

Quelle: BR24 Nachrichten, 21.02.2022 23:15 Uhr