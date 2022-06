Ukrainischer Präsident Selenskyj mobilisiert seine Landsleute

Nachrichtenarchiv - 04.06.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat die Menschen in seinem Land zum Durchhalten aufgerufen. Er beschrieb die Erfahrung des Krieges anhand neuer Wörter, die Ukrainerinnen und Ukrainer hätten lernen müssen. Dazu zählten schreckliche Wörter wie Raketenwerfer, Ruinen, Deportation, so Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft. Gleichzeitig gebe es aber auch positive Ausdrücke wie Wiederaufbau, Rückkehr und Befreiung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.06.2022 06:00 Uhr