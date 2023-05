Ukrainischer Präsident Selenskyj ist in Deutschland zu Besuch

Meldungsarchiv - 14.05.2023 06:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Der ukrainische Präsident Selenskyj ist zu einem Besuch in Deutschland eingetroffen. Das bestätigte er in der Nacht auf Twitter. Es ist Selenskyjs erster Besuch hier seit dem russischen Angriff auf die Ukraine. Das genaue Programm wurde aus Sicherheitsgründen bislang nicht bekanntgegeben. Vermutlich wird er von Bundeskanzler Scholz und Bundespräsident Steinmeier empfangen. Am Nachmittag wird Selenskyj in Aachen mit dem Karlspreis für europäische Verdienste ausgezeichnet. Ob er ihn persönlich entgegennehmen wird, ist noch offen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.05.2023 06:00 Uhr