Kurzmeldung ein/ausklappen Ukrainischer Präsident Selenskyj ist im Schloss Bellevue eingetroffen

Berlin: Der ukrainische Präsident Selenskyj ist erstmals seit dem russischen Angriff auf sein Land zu Besuch in Deutschland. Gegen 8:45 Uhr wurde er von Bundespräsident Steinmeier im Schloss Bellevue empfangen. Beide zogen sich anschließend zum Gespräch zurück. Das offizielle Besuchs-Programm ist zwar aus Sicherheitsgründen nicht bekannt, Medienberichten zufolge wird er danach mit Bundeskanzler Scholz sprechen. Ein wichtiges Thema dürfte das neue Rüstungspaket für die Ukraine sein; Deutschland hat weitere militärische Unterstützung im Wert von 2,7 Milliarden Euro zugesagt. Wegen des Besuchs von Selenskyj wurden die Sicherheitsmaßnahmen in Berlin verstärkt, das Regierungsviertel ist abgesperrt, über dem Gelände kreisen Hubschrauber. Aller Voraussicht nach wird Selenskyj am Mittag weiter nach Aachen fliegen, wo ihm der Karlspreis verliehen werden soll.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.05.2023 09:00 Uhr