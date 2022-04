Ukrainischer Präsident Selenskyj empfängt UN-Generalsekretär

Nachrichtenarchiv - 28.04.2022 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Nach dem Stopp russischer Gaslieferungen an Polen und Bulgarien hat der ukrainische Präsident Selenskyj Moskau Erpressung vorgeworden. Die Liefereinstellung zeige, dass niemand in Europa auf eine normale wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Russland hoffen könne, sagte Selenskyj in einer Videoansprache vergangene Nacht. Er empfängt heute UN-Generalsekretär Guterres. Dieser hatte sich bereits gestern zu Gesprächen mit dem russischen Präsidenten Putin getroffen. Dabei ging es vor allem um die Lage in der hart umkämpften Hafenstadt Mariupol. Dort sind noch immer ukrainische Soldaten und hunderte Zivilisten von der russischen Armee eingekesselt, es wurden erneut massive Bombardierungen gemeldet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.04.2022 07:00 Uhr