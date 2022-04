Ukrainischer Präsident Selenskyj empfängt heute UN-Generalsekretär Guterres

FC Bayern verliert in der Basketball-Euroleague gegen Barcelona

München: In der Basketball-Euroleague droht dem FC Bayern das Aus im Playoff-Viertelfinale. Die Bayern verloren am Abend gegen den FC Barcelona die dritte von fünf Partien mit 66:75. Sie liegen damit in der Best of Five-Serie 1:2 zurück. Morgen steht das nächste Spiel an - wieder in München.