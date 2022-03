Ukrainischer Präsident Selenskyj betont Kompromissbereitschaft

Nachrichtenarchiv - 10.03.2022 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Vor den Außenminister-Gesprächen zwischen Russland und der Ukraine hat der ukrainische Präsident Selenskyj seine Kompromissbereitschaft betont. Sein Ziel sei es, den Krieg mit Russland zu beenden, sagte Selenskyj der "Bild"-Zeitung. Kompromisse seien möglich, ein Verrat seines Landes komme aber nicht in Frage. Wie Selenskyj in der Nacht in einer Videobotschaft mitteilte, konnten mindestens 35.000 Menschen aus von russischen Truppen belagerten Städten in Sicherheit gebracht werden.

Quelle: BR24 Nachrichten, 10.03.2022 03:00 Uhr