Ukrainischer Präsident Selenskyi fordert Anti-Putin-Koalition

Moskau: In der Ukraine herrscht Krieg. Russlands Präsident Putin hat in der Nacht in einer Fernsehansprache eine Militäroperation angekündigt. Zuvor hatten die von Putin anerkannten prorussischen Separatistengebiete Donezk und Luhansk um militärischen Beistand gebeten. Allerdings beschränkt sich der Angriff auf die Ukraine nicht auf die Region Donbass. Aus der Hauptstadt Kiew werden Detonationen gemeldet, ebenso wie aus Mariupol nahe der Separatistengebiete. In Lemberg im Westen des Landes nahe der polnischen Grenze warnten Sirenen vor russischen Luftangriffen. Nach Angaben der russischen Armee wurde die ukrainische Luftabwehr komplett unschädlich gemacht. Die Luftwaffen-Stützpunkte sind mit präzisionsgelenkter Munition außer Betrieb gesetzt worden, wie das Verteidigungsministerium in Moskau mitteilte. Der ukrainische Präsident Selenskyj verhängte unterdessen das Kriegsrecht und forderte von den westlichen Verbündeten eine "Anti-Putin-Koalition". Die Welt müsse Russland zum Frieden zwingen, sagte Selenskyj nach Gesprächen mit den USA, Großbritannien, Deutschland, Polen und der EU.

