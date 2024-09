Ukrainischer Präsident bewertet USA-Besuch als gelungen

Washington: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat eine positive Bilanz seines USA Besuchs gezogen. In seiner abendlichen Videoansprache auf der Plattform X erklärte er, der ukrainische Friedensplan sei in Amerika vorgestellt worden. Jetzt müsse man an der Umsetzung arbeiten. Jede Diskussion sei so gelaufen wie nötig, so Selenskyj. Er hatte sich unter anderem mit US-Präsident Biden und dessen Stellvertreterin Harris getroffen. Biden sagte der Ukraine ein weiteres milliardenschweres Hilfspaket zu.

