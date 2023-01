Ukrainischer Minister stirbt bei Hubschrauber-Absturz nahe Kiew

Nachrichtenarchiv - 18.01.2023 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: In der Ukraine ist bei einem Hubschrauberabsturz offenbar der Innenminister des Landes getötet worden. Nach ukrainischen Polizeiangaben starben neben dem Minister auch sein Stellvertreter und ein weiterer hochrangiger Regierungsvertreter. Insgesamt habe es 16 Todesopfer gegeben, unter ihnen zwei Kinder. 22 Menschen seien verletzt worden. Den Angaben zufolge stürzte der Hubschrauber über einem Kindergarten und einem Wohnhaus in der ukrainischen Stadt Browary in der Nähe von Kiew ab.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.01.2023 10:00 Uhr