Ukrainischer Jurist und Politiker wird in Madrid erschossen:

Andrij Portnow ist in Madrid ermordet worden: Die Tat ereignete sich in der Nähe der Amerikanischen Schule, in die Portnows Kinder gehen. Der Ost-Ukrainer war zwischen 2010 und 2014 Vizechef des Präsidialamtes unter dem russlandfreundlichen Präsidenten Janukowitsch. In den vergangenen Monaten wehrte sich Portnow juristisch gegen die Bezeichnung als "prorussisch".

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.05.2025 16:15 Uhr