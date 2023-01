Ukrainischer Innenminister stirbt bei Hubschrauber-Absturz nahe Kiew

Nachrichtenarchiv - 18.01.2023 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Der ukrainische Innenminister ist bei einem Hubschrauberabsturz nahe der Hauptstadt ums Leben gekommen. Unter den Opfern sind nach Angaben der Polizei auch der Vize-Innenminister, ein Staatsekretär und drei Kinder. Insgesamt starben mindestens 18 Menschen. Außerdem wurden 29 Verletze in Kliniken gebracht, auch darunter sind Kinder. Der Hubschrauber stürzte in einem Wohngebiet bei einem Kindergarten in der ukrainischen Stadt Browary ab, wenige Kilometer von Kiew enfernt. Bilder in sozialen Netzwerken zeigen Rauch, Flammen und Trümmerteile zwischen Häusern. Die Ursache für den Absturz ist noch nicht klar.

