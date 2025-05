Ukrainischer Botschafter wirft Kreml Simulation von Diplomatie vor

Istanbul: Kurz vor Beginn der Gespräche zwischen Vertretern der Ukraine und Russlands hat der ukrainische Botschafter in Deutschland, Makeiev, Russland scharf kritisiert. Im Deutschlandfunk sagte er, der Kreml simuliere Diplomatie und wolle die Ukraine vernichten. Bei dem Treffen in der Türkei sei die Existenz der Ukraine nicht verhandelbar, sagte Makeiev. Zuvor hatte US-Außenminister Rubio die Erwartungen an die Gespräche gedämpft. Er sagte, nur ein Treffen von Präsident Trump mit dem russischen Präsidenten Putin könne ein Ergebnis bringen. In Istanbul sollen in einer Stunde die ersten Gespräche einer ukrainischen und einer russischen Delegation seit drei Jahren beginnen. Es soll um eine Waffenruhe im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gehen. Das eigentlich für gestern geplante Treffen war zunächst nicht zustande gekommen, nachdem der russische Präsident Putin seine Teilnahme verweigert hatte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.05.2025 08:00 Uhr