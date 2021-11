Ukrainischer Botschafter warnt vor russischem Einmarsch

Nachrichtenarchiv - 18.11.2021 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Die Ukraine hat 8.500 Polizisten und Nationalgardisten an ihre Nordwest-Grenze entsandt. Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Melnyk, begründet das mit der Befürchtung, dass das Regime in Minsk Flüchtlinge von der Grenze zwischen Belarus und Polen an die Grenze zur Ukraine schicken könnte. In der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" fügte der Diplomat hinzu, an der Flüchtlingskrise sei auch der Kreml beteiligt, der damit davon ablenken wolle, dass Russland seine Militäraktivität vor der Ostgrenze der Ukraine verstärkt habe. Wörtlich zitiert die Zeitung Botschafter Melnyk mit der Mahnung: "Noch nie seit 2014 war die Gefahr eines russischen Einmarsches größer als heute."

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.11.2021 11:00 Uhr