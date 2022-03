Ukrainischer Botschafter schlägt Einladung zu Solidaritätskonzert aus

Nachrichtenarchiv - 27.03.2022 12:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundespräsident Steinmeier hat in einem Grußwort zu einem Solidaritätskonzert mit der Ukraine zur Verteidigung der Demokratie aufgerufen. Steinmeier sagte in seiner Video-Botschaft, keine Armee und kein Unterdrückungsregime sei stärker als die Strahlkraft von Freiheit und Demokratie. Das gelte in der Ukraine und auch hierzulande. Der russische Präsident Putin habe die Stärke der Demokratie ebenso unterschätzt wie die Freiheitsliebe der Menschen in der Ukraine. Der ukrainische Botschafter in Berlin, Melnyk, schlug eine Einladung zu dem Konzert aus. Er beklagte, dort gebe es nur russische Solisten, keine ukrainischen. Das sei ein Affront - deshalb bleibe er fern. Bei dem Konzert spielen Musikerinnen und Musiker aus der Ukraine, Russland, Belarus und Deutschland gemeinsam Stücke ukrainischer, russischer und polnischer Komponisten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.03.2022 12:30 Uhr