Ukrainischer Botschafter hält Verhandlungen mit Putin für sinnlos

Berlin: Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Makeiev, glaubt nicht, dass diplomatische Bemühungen bei Russlands Präsident Putin noch etwas bewirken. Der "Rheinischen Post" sagte Makeiev, es sei keinem Präsidenten oder Bundeskanzler gelungen, mit Putin erfolgreich zu verhandeln. Keiner habe ihn davon abhalten können, einen Riesenangriffskrieg in Europa zu starten. Die teils öffentliche Diskussion in Deutschland über Verhandlungen mit Russland kritisierte der ukrainische Botschafter. Er verstehe, dass sehr viele Deutsche einfach für Frieden seien, so Makeiev. Aber Frieden müsse jetzt erkämpft werden, das sei die Realität im Jahr 2023. Der russische Präsident Putin hatte gestern die Stationierung taktischer Atomwaffen im Nachbarland Belarus angekündigt. Die Ukraine verurteilte diesen Schritt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.03.2023 17:00 Uhr