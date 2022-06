Ukrainischer Botschafter fordert schnellere Waffenlieferungen

Nachrichtenarchiv - 03.06.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Am hundertsten Tag des russischen Kriegs gegen die Ukraine hat der Botschafter des Landes, Melnyk, kritisiert, dass bis heute keine schweren Waffen aus Deutschland angekommen seien. Erste Lieferungen würden erste Ende des Monats erwartet, sagte Melnyk im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Die Zusagen von Kanzler Scholz im Bundestag für Raketenwerfer und Flugabwehrraketen begrüßte Melnyk. Zur Kritik an seiner teils undiplomatischen Rhetorik sagte der Botschafter, seine Aufgabe sei es, wachzurütteln, weil sein Land schnelle Hilfe brauche. In Deutschland herrsche Frieden, in der Ukraine herrsche aber die Hölle, ein Fünftel seines Landes sei von Russland besetzt. Erstes Kriegsziel der Ukraine sei es daher, den Zustand vor dem russischen Angriff im Februar wiederherzustellen. Fernziel bleibe es, auch den Donbass und die Krim zurück zu holen, so Melnyk.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.06.2022 08:00 Uhr