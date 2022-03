Ukrainischer Botschafter fordert mehr Waffen

Nachrichtenarchiv - 25.03.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Botschafter der Ukraine in Deutschland, Melnyk, hat zum wiederholten Mal das Tempo der Lieferung von Waffen der Bundeswehr an sein Land kritisiert. In den letzten drei Wochen habe es kaum Lieferungen gegeben, sagte Melnyk im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Unterstützung bekam Melnyk vom Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags, dem SPD-Politiker Roth. Im Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte er, man müsse bei den Waffenlieferungen den Turbo einschalten. Die Ukraine brauche "unverzüglich" leicht bedienbare Waffensysteme zur Verteidigung, nicht erst in zwei Monaten.

