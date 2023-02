Ukrainischer Botschafter begrüßt Exporterlaubnis für Leopard-1-Panzer

Nachrichtenarchiv - 03.02.2023 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der ukrainische Botschafter Makeiev hat die geplante Lieferung von älteren Leopard-1-Kampfpanzern aus Deutschland begrüßt. Man stehe im Austausch mit der deutschen Seite, um die Panzer schnell an die Front zu bringen, sagte Makeiev der Nachrichtenagentur dpa. Die Bundesregierung hatte bestätigt, dass sie den Export von Leopard-1-Kampfpanzern aus Beständen der Industrie in die Ukraine genehmigt habe. Wie viele, ist nicht bekannt. Der Leopard-1 ist der Vorgänger des moderneren Leopard-2-Kampfpanzerns. Er wird seit 2003 nicht mehr von der Bundeswehr benutzt. Medienberichten zufolge verfügt Rheinmetall über 88 Exemplare, von denen jetzt dutzende für den Export an die Ukraine aufbereitet werden sollen. Die Instandsetzung dürfte Monate dauern.

