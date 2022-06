Ukrainischer Autor Zhadan erhält den Friedenspreis des Deustchen Buchhandels

Nachrichtenarchiv - 27.06.2022 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt am Main: Der ukrainische Autor und Übersetzer Serhij Zhadan erhält in diesem Jahr den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Das gab der Stiftungsrat bekannt. In der Begründung hieß es, Zhadan werde damit für sein herausragendes künstlerisches Werk sowie für seine humanitäre Haltung geehrt, mit der er sich den Menschen im Krieg zuwende und sie unterstütze. Seit 1950 wird der Preis an Persönlichkeiten verliehen, die mit ihrer literarischen, wissenschaftlichen oder künstlerischen Arbeit als Friedensstifter wirken. Der Preisträger lebt bis heute im ost-ukrainischen Charkiw. Dotiert ist die Auszeichnung mit 25.000 Euro.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.06.2022 10:45 Uhr