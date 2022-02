Ukrainische und russische Streitkräfte kämpfen um Kiew

Nachrichtenarchiv - 26.02.2022 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Im Krieg gegen die Ukraine geht es den russischen Truppen derzeit wohl um hauptsächlich darum, die Kontrolle über die Haupstadt zu erlangen. Die ukrainische Amee erklärte heute früh, man habe einen Angriff russischer Streitkräfte auf wichtige Stellungen in Kiew abgewehrt. Im Stadtzentrum waren in der Nacht immer wieder Artilleriebeschuss und Kanonenfeuer zu hören. Präsident Selenskyj hatte vor einem Großangriff auf Kiew gewarnt und die Bevölkerung dazu aufgerufen, die Stadt entschlossen zu verteidigen. Auch aus vielen anderen Landesteilen werden schwere Kämpfe, Explosionen und Schüsse gemeldet. In der Stadt Wasylkiw, südlich der Hauptstadt, versuchen nach ukrainischen Angaben russische Fallschirmjäger zu landen. Inzwischen fliehen zehntausende Ukrainer in Nachbarstaaten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.02.2022 07:00 Uhr