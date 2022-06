Ukrainische Truppen geraten im Osten des Landes zunehmend in die Defensive

Mario Götze wechselt zu Eintracht Frankfurt

Frankfurt am Main: Mario Götze kehrt in die Fußball-Bundesliga zurück. Er wechselt von der PSV Eindhoven zum Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt. Wie der Verein am Abend bekannt gab, erhält der 30-Jährige einen Dreijahresvertrag, er soll etwa drei Millionen Euro Ablöse kosten. 2020 war Götze von Dortmund in die Niederlande gewechselt. - Beim FC Bayern steht Sadio Mané kurz vor der Vertragsunterzeichnung. Er traf am Vormittag in München ein und absolvierte den obligatorischen Medizincheck. Mané kommt vom FC Liverpool und erhält beim Rekordmeister einen Dreijahresvertrag.

