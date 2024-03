Ukrainische Stromversorgung ist nach russischen Angriffen teils abgeschaltet

Kiew: Nach russischen Angriffen musste in mehreren Gebieten in der Ukraine erneut der Strom abgeschaltet werden. Regionale Behörden und der Stromversorger DTEK berichteten von Engpässen in Dnipropetrowsk, Sumy und Poltawa. Auch Charkiw im Osten des Landes, das derzeit besonders heftig unter russischem Beschuss steht, hat weiter Probleme bei der Energieversorgung. Präsident Selenskyj bat in seiner abendlichen Videoansprache erneut um mehr internationale Hilfe beim Schutz der ukrainischen Energie-Infrastruktur, etwa in Form von Flugabwehrsystemen. Nach mehr als zwei Jahren Angriffskrieg versucht Russlands Armee derzeit wieder verstärkt, die ukrainische Bevölkerung von der Strom- und Wärmeversorgung abzuschneiden. Kiew spricht deshalb auch von "Energieterror".

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.03.2024 22:45 Uhr