Ukrainische Städte werden erneut massiv beschossen

Kiew: Russland hat in der Früh wieder zahlreiche Städte in der Ukraine beschossen. Wie die ukrainischen Behörden mitteilten, gab es in weiten Teilen des Landes Luftalarm. Explosionen wurden unter anderem aus der Hauptstadt Kiew, aus Charkiw und Saporischschja gemeldet. Die Behörden riefen die Menschen auf, sich in Schutzbunkern und anderen Räumen in Sicherheit zu bringen. In einigen Regionen fiel der Strom aus. Wie der Bürgermeister Kiews, Klitschko, berichtete, waren davon mehrere Stadtviertel betroffen. Teile Kiews hätten zudem kein Wasser.

