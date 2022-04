Hofreiter fordert Panzer-Lieferungen an die Ukraine

Berlin: In Deutschland geht die Debatte um die Lieferung schwerer Waffen in die Ukraine auch nach der jüngsten Erklärung von Kanzler Scholz weiter. Grünen-Politiker Hofreiter erneuerte im Morgenmagazin von ARD und ZDF seine Forderung, dem Land so schnell wie möglich zu liefern, was es verlange, auch Panzer. Hofreiter betonte, es sei vermessen, dem ukrainischen Militär erklären zu wollen, mit welchem Material es umgehen könne und mit welchem nicht. Nach seinen Worten ist alles vorhanden, was die Ukraine verlangt. Der frühere Außenminister Gabriel forderte im Deutschlandfunk mehr Transparenz bei den Absprachen der NATO über Waffenlieferungen. Gabriel sagte, beim Blick auf die Lieferungen anderer Staaten beruhige sich möglicherweise auch die Debatte in Deutschland. Außerdem stellte der SPD-Politiker klar, dass die Entscheidungen über deutsche Waffenlieferungen nicht vom Kanzler allein getroffen werden, sondern vom Bundessicherheitsrat, in dem auch die anderen Parteien sitzen.

