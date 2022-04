Ukrainische Regierung versucht laut Medien Evakuierung aus Mariupol

Kiew: Die ukrainische Regierung plant laut Medienberichten, noch heute Zivilisten aus dem belagerten Stahlwerk in Mariupol zu retten. Einzelheiten sind bisher nicht bekannt. Neben 2500 Kämpfern sollen sich in dem Stahlwerk auch etwa 1000 Zivilisten verschanzt haben. Russland hat das Gelände immer wieder attackiert und hält es seit langem eingeschlossen. Über eine Fluchtmöglichkeit für die Menschen dort hatte sich auch UN-Generalsekretär Guterres mit der russischen und der ukrainischen Seite unterhalten. Während er gestern in Kiew war, wurde die ukrainische Hauptstadt von russischen Raketen getroffen. Ein Sprecher der Regierung in Moskau sagte, der Angriff habe einer ukrainischen Waffenfabrik gegolten. Kiews Bürgermeister Klitschko hingegen berichtete, es sei mindestens auch ein Wohnhaus getroffen worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.04.2022 15:00 Uhr