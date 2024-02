Ukrainische Kinder verbringen laut UNICEF 5.000 Stunden in Schutzkellern

Kiew: In dem seit bald zwei Jahren andauernden Krieg in der Ukraine haben zahlreiche Kinder laut Unicef statt zur Schule zu gehen tausende Stunden in Schutzräumen verbracht. Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen spricht in einer Analyse von bis zu 5.000 Stunden, die Jungen und Mädchen vor allem in den Frontgebieten zum Schutz vor Luftangriffen in Bunkern, U-Bahnhöfen und Schutzkellern verbracht haben. Demnach konnte die Hälfte aller Kinder im Land nicht kontinuierlich am Unterricht teilnehmen. Bundesentwicklungsministerin Schulz sagte bei der Vorlage dieser Zahlen, die ukrainischen Kinder litten besonders unter dem brutalen Angriff Russlands.

